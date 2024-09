Sangiuliano denuncia Boccia. E lei si mostra all'Apple store

19 settembre 2024 a

Lo aveva annunciato e, ora, Gennaro Sangiuliano dalle parole è passato ai fatti. Si apprende infatti che è arrivata in procura a Roma la denuncia presentata dal legale dell'ex ministro della Cultura nei confronti di Maria Rosaria Boccia, la 41enne di Pompei che, per la vicenda della consulenza "sfumata", a suon di attacchi social e allusioni, di fatto lo ha costretto alle dimissioni.

Sangiuliano aveva rivelato, tramite il suo avvocato, di voler sporgere denuncia poco dopo aver ufficializzato il suo passo indietro dall'incarico governativo. A presentare la denuncia in Procura a Roma è stato proprio il suo legale, Silverio Sica: il caso ora è all'attenzione dei magistrati di piazzale Clodio, i quali procederanno all'apertura del procedimento.

Il tutto avviene proprio mentre sta per iniziare il G7 della Cultura a Napoli, una vicenda legata a doppio filo con quella di Sangiuliano e Boccia. Già, proprio quel G7 che ha rischiato addirittura di saltare: si è fatto un gran parlare, per settimane, della possibilità che Sangiuliano avesse permesso alla Boccia di prendere visione di alcuni documenti secretati relativi all'organizzazione e alla sicurezza dell'evento, indiscrezioni fatte trapelare in primis dalla Boccia.

E la Boccia, che fa? Ecco, mentre Sangiuliano la denuncia e mentre sta per iniziare il G7 a Napoli, ecco che l'imprenditrice torna alla carica su Instagram, postando una storia da Roma. Ecco che Maria Rosaria Boccia, putacaso, si riprende proprio mentre passeggia davanti palazzo Montecitorio, dunque eccola bere un caffè in piazza del Parlamento (con la versione del brano Cosa hai messo nel caffè di Malika Ayane) e, infine, fa tappa all'Apple store di via del Corso. Una tappa, quella all'Apple store, che appare un chiarissimo riferimento proprio a Sangiuliano: nelle ultime ore sono trapelate delle immagini, su Dagospia, che mostrano l'ex ministro intento ad acquistare un nuovo smartphone, proprio in un Apple store...