Open Arms, Giuseppe Cruciani: "In Spagna li ammazzano, nessuno viene processato"

Giuseppe Cruciani non usa giri di parole e parlando del caso Open Arms di fatto attacca senza se e senza ma le Ong e gli avvocati dei migranti a bordo della nave umanitaria che ora chiedono almeno un milione di euro di risarcimento a Matteo Salvini. Come è noto per il ministro degli Interni sono stati chiesti 6 anni di carcere. Una follia a cui risponderà punto per punto a metà ottobre l'avvocato Giulia Bongiorno nella sua arringa.

E Cruciani dallo studio di Quarta Repubblica tuona: "A me sta cosa mi fa impazzire. Ditemi, un giudice spagnolo ha mai messo sotto accusa o sotto inchiesta il ministro degli Interni? A parte che definire quella situazione 'sequesto di persona' è una cosa da matti, ma la sciamo stare, lo abbiamo detto mille volte". Poi lo stesso Cruciani ha aggiunto: "Sapete cosa fanno in Spagna con i migranti che entrano illegalmente? Li ammazzano, ma nessuno è mai finito sotto processo. Questa è la realtà dei fatti e va detta".

La clip di Cruciani poi è stata condivisa da Matteo Salvini sulla sua pagina su Facebook: "Sei anni di carcere e un milione di risarcimento per aver fermato gli sbarchi e difeso i confini, e Giuseppe Cruciani si indigna giustamente in diretta tv. L’ho fatto e lo rifarei, per il bene dell’Italia e degli italiani. Andiamo avanti, a testa alta e senza paura". Vedremo cosa accadrà a ottobre quando il ministro attraverso il suo avvocato ribadirà come sono andate davvero le cose...