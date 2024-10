Zona Bianca, Capezzone contro Fo: "Andate a casa sua, vi preparerà anche la cena..."

07 ottobre 2024 a

a

a

"Jacopo Fo ne dice mezza giusta e due sbagliate": Daniele Capezzone, ospite di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4, lo ha detto dopo l'intervento dello scrittore, pure lui ospite del talk ma in collegamento. Al centro del dibattito le occupazioni abusive delle case. "Numero uno - ha spiegato il direttore editoriale di Libero - io propongo, chi ci sta? Vale per Napoli e per tutta Italia, un piano immediato di sgombero di tutti gli immobili abusivi occupati a qualunque titolo, vedi come escono le case... Ma non ci stanno in tanti, sindaci eccetera, perché le amministrazioni comunali i movimenti per la casa e simili se le sono tenute buone".

"Seconda questione - ha proseguito Capezzone - escono fuori esigenze sociali per le quali io ho un rispetto assoluto, ma se sentiamo due persone e due su due sono state abusive... Ma come puoi pensare che un proprietario di casa non si spaventi? Altrimenti andate a casa di Jacopo Fo. Appello a tutti quelli che sono senza tetto e senza casa, diamo l'indirizzo di casa di Jacopo Fo che, buono com'è, vi accoglierà, vi sistemerà a casa sua, vi preparerà anche la cena... Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Se uno ha pagato il mutuo e si è comprato casa non la butta via no?".