L'Aria che tira, "vado fuori di testa": volano stracci tra la Meli e Ugo Mattei

Duro scontro tra Maria Teresa Meli e Ugo Mattei nello studio di David Parenzo a L'Aria che tira su La7. Al centro del dibattito la manifestazione pro Pal sfociata in violenza a Roma sabato scorso, il 5 ottobre. "Anche nei cortei gli ebrei sono entrati nel mirino di una parte di questa propaganda - ha detto la giornalista del Corriere della Sera -. Gli ebrei erano nel mirino della piattaforma dell'organizzazione. Sabato chi passava vedeva un assedio di Polizia, tutti spaventati. Una manifestazione contro una parte della città".

"Non si può sentire - l'ha interrotta il giurista, in collegamento con il talk - continuiamo con questa storia dell'antisemitismo per chiudere la bocca a chi manifesta? Ma basta. Non c'entra niente l'antisemitismo, bisogna smetterla con questa storia, la maggior parte delle persone solidali con i palestinesi è ebrea. Vado fuori di testa. Quella piattaforma di Roma non era contro gli ebrei". A quel punto la Meli ha controbattuto citando uno dei cartelli comparsi al corteo pro Pal: "'Sionismo uguale nazismo, 7 ottobre grande atto della resistenza': quello non è antisemitismo? Come lo devo definire io?". E Mattei ha risposto: "Che in questo momento a Gaza ci siano dei comportamenti simili ai comportamenti nazisti è un dato di fatto. C'è un olocausto in corso". "Misuriamo le parole", ha chiosato la firma del Corsera.

