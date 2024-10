Zona Bianca, Roberta Bruzzone inchioda il santone: "Si vede benissimo"

14 ottobre 2024 a

"Ci sono due persone in pericolo che non sono in grado di capire la condizione in cui sono inserite e che sono ingenuamente convinte di non essere plagiate, ma sarebbe la prima volta che un plagiato ammette di essere plagiato sotto questo aspetto": la psicologa forense e criminologa Roberta Bruzzone lo ha detto in collegamento con Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4, riferendosi a due seguaci di Kadir, il santone di Miggiano che dice di essere il figlio di Dio.

"Si vede benissimo che sono persone con delle fragilità piuttosto evidenti e che stando lì con lei certamente queste fragilità non le supereranno - ha proseguito la Bruzzone -. Anzi, mi sembra di capire che difficilmente la loro condizione attuale migliorerà". "Questo lo sta dicendo lei", l'ha interrotta Kadir, anche lui in collegamento con il talk. Ma la criminologa ha insistito: "Tra l'altro lei in un'altra intervista ha detto che è stato chiamato e di aver sentito una voce che le avrebbe detto che lei è l'eletto, ce lo conferma?". Il santone però ha risposto con un'altra domanda: "Sempre quello è il concetto? Sempre lì si finisce?".

