Marco Rizzo-Mussolini, rissa a La7: "Non sono mica scemo!", "Abbiamo qualche dubbio"

"La patria va avvero salvata e lo dico francamente senza polemica". Marco Rizzo in versione "sovranista" spiazza tutti a L'aria che tira, su La7: da David Parenzo, il conduttore, ad Alessandra Mussolini, in studio insieme a lui.

Il leader del Partito comunista parla del processo Open Arms a Palermo, che vede Matteo Salvini imputato per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio. Un "processo politico", spiega Rizzo, secondo cui "Salvini e Meloni alla fine fanno un sovranismo che è molto di cartone. Il tema della patria è capire dove stiamo andando. Noi stiamo andando verso una società dove siamo tutti schiacciati verso il basso, il ceto medio precipita...".

Lo interrompe Parenzo: "Ma una persona come lei che ha un storia, viene dal Partito comunista...". "Fammi finire il ragionamento - replica Rizzo -, uno che viene dal Partito comunista mica è scemo!", e la Mussolini commenta fuori campo: "Su questo abbiamo qualche dubbio...".

