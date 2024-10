Paolo Del Debbio spiana Marco Furfaro: "Parlate da 20 anni, non avete risolto un ca***!"

18 ottobre 2024 a

Sinistra e ong fuori controllo per gli hotspot in Albania. A gestione italiana ma fuori dall'Ue, gli hub di rimpatrio rappresentano una delle misure attuate dal governo per frenare i flussi irregolari. E infatti ai compagni non piacciono. Ospite a Dritto e Rovescio, nella puntata in onda giovedì 17 ottobre su Rete 4, Marco Furfaro punta il dito scatenando lo stesso Paolo Del Debbio. "Si tratta di un'operazione di propaganda, si è messa su una baracconata mediatica per far vedere otto persone a prua. Noi parliamo di dodici persone. Ci sono alluvionati che non hanno preso un euro, quei soldi forse dovevano andare a loro anziché spenderne una quantità esagerata in Albania", sono le parole del deputato dem.

Dichiarazioni su cui Del Debbio non intende sorvolare: "Diamo tempo di verificare. Sono vent'anni che parlate di immigrazione e non avete risolto un c***o nessuno. Dai...Almeno diamo il tempo di vedere". Ed ecco che interviene Claudia Fusani, convinta che "gli Sprar avevano risolto". Anche per lei c'è una sonora replica del conduttore: "Ma dove? È uno dei più grandi fallimenti della storia dell'immigrazione".

E ancora, con il giornalista che perde le staffe: "Le regole del gioco? Faccio come mi pare e le regole del gioco non me le deve insegnare. Io non parlo di lei, parlo della sinistra in generale. Lei è giovane e non c'entra niente". D'altronde come la pensa la sinistra è chiaro: per Elly Schlein si tratta addirittura di "un accordo fuorilegge", pura e semplice "propaganda". Ma le proposte alternative della sinistra dove sono?