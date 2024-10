4 di Sera, Senaldi stronca Alessia Morani: "Sai perché butta male?"

Roberto Tortora 21 ottobre 2024 a

a

a

Tiene banco la vicenda del rilascio dei migranti negli hub fatti costruire in Albania dal governo Meloni, in accordo con quello albanese. Venerdì, però, il Tribunale di Roma non ha convalidato il decreto di trattenimento delle 12 persone che si trovavano in Albania nei discussi centri, adeguandosi a una recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il principale tribunale d’Europa.

Se ne dibatte a 4 di Sera Weekend, programma di approfondimento e di attualità in onda il sabato e la domenica alle 20:30 su Rete 4 e condotto da Francesca Barra e Roberto Poletti. Alessia Morani del Partito Democratico pensa, addirittura, che il governo si sia auto-sabotato: "Io penso che il governo abbia fatto fallire volontariamente l'operazione Albania, perché lo sapeva anche un bambino che, con la sentenza del 4 ottobre scorso della Corte di Giustizia Europea, quella operazione non stava in piedi. E quindi, per coprire le magagne di una manovra economica terribile, dove non c'è un centesimo di euro per le persone che stanno male, hanno fatto scoppiare questa bagarre".

"Io penso che il Governo abbia fatto fallire volontariamente l'operazione Albania"



Alessia Morani a #4disera Weekend pic.twitter.com/IDUwGrLA0Y — 4 di sera weekend (@4diseraweekend) October 20, 2024

"E perché lo dico, perché secondo il protocollo Albania i migranti dovevano essere trasportati attraverso dei traghetti. Invece hanno anticipato l'operazione, hanno messo una nave della Marina Militare con una sessantina di militari a bordo, facendo pagare una somma spropositata e facendoci fare una figura terrificante agli occhi del mondo, perché prima sono stati deportati e poi riportati in Italia nel giro di 3 giorni e questo lo hanno fatto, ripeto, in maniera volontaria”.



Pietro Senaldi, condirettore di Libero, stronca la tesi della piddina: “Non credo che il governo Meloni si faccia un auto-complotto, io metto semplicemente, senza grandi analisi, in fila i fatti. C'era questo provvedimento che aveva il massimo consenso in Italia e il massimo consenso in Europa, perfino la Von der Leyen lo ha applaudito. Perfetto. Una sentenza annulla questo e il governo deve rifare tutto. L'indomani si scopre questa mail dei giudici che dicono 'attenti perché noi eravamo degli idoli, adesso l'idolo degli italiani è la Meloni e non più noi giudici, quindi butta male – si dicono - e qualcosa dobbiamo fare'. Questo c'è scritto, butta male perché gli italiani non ci stimano più".