Corrado Augias, la sparata: "Il disagio di essere italiano, sono stato aggredito per l'invasione fascista"

Corrado Augiuas ci fornisce un elenco dettagliato dei motivi per cui dovremmo sentirci a disagio nell'essere italiani. Il teatro del suo sfogo è il talk show di La7 "In Altre parole" condotto da Massimo Gramellini. Augias risponde a una semplice domanda del conduttore: "Ha mai avvertito disagio nell'essere italiano?". La risposta che ha il sapore della premessa è agghiacciante: "Due o tre volte ho avuto il disagio di essere italiano".



A questo punto svela il primo episodio: "A vent'anni a Parigi un energumeno mi ha aggredito imputandomi l'aggressione fascista del 1940". Poi arriva il secondo episodio: "Un'altra volta a new york fui deriso: manifestavo contro la guerra in vietnam con un cartello "italians for peace", uno ci disse: "Non per la pace, la fuga!". E qui cala l'asso, ovvero ci spiega quali sono quelle caratteristiche dell'"essere italiano" che attirerebbero, a suo dire, le critiche: "Noi italiani abbiamo addosso l'etichetta di popolo corrotto e codardo, gli italiani hanno un'immagine di codardia. pregiudizi contro cui dobbiamo lottare".

