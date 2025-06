Tagadà, Corrado Augias: "Gli atleti stranieri". A cosa si aggrappa dopo il referendum

Lo schieramento della Guardia Nazionale per fermare le proteste pro-immigrazione a Los Angeles mandano Corrado Augias su tutte le furie. "Assistiamo a un’America che non si rende bene conto di ciò che sta facendo con gli immigrati, problema che non può essere affrontato sparando contro di loro - esordisce ospite di Tagadà nella puntata in onda martedì 10 giugno su La7 -. Eppure si fa, perché Trump è un po' matto".

Da qui la critica dello scrittore, già noto per i suoi attacchi al governo: "La destra tende a risolvere in maniera spiccia i problemi complessi". Eppure i cittadini sembrano preferire la destra alla sinistra. La riprova? Il flop del referendum il cui esito è stato ben lontano dalle aspettative. Anche per quanto riguarda la cittadinanza. L'obiettivo di Partito democratico e compagni era quello di ridurre da 10 a 5 gli anni di residenza regolare necessari in Italia per poter chiedere la cittadinanza. Risultato? Il quesito è andato peggio degli altri quattro.