Maria Rosaria Boccia, gaffe sui documenti: non è laureata?

31 ottobre 2024 a

a

a

Altro strafalcione firmato Maria Rosaria Boccia. Dopo la lite - ormai pubblica - con l'ex ministro Gennaro Sangiuliano, ecco che la 41enne di Pompei torna a PiazzaPulita. Qui, nello studio di Corrado Formigli, la Boccia commenterà l’ultima puntata di Report comprensive di fotografie della testa dell'ex ministro Sangiuliano ferita e ricucita. Ma non solo, perché non è passata inosservata un'altra pubblicazione, questa però sui social. La Boccia, infatti – in smentita al Corriere della Sera e a varie altre testate –, ha pubblicato online due documenti del 2011 e del 2012 che attestano la cessazione effettiva del suo matrimonio con l’ex marito, sposato nel 2009.

Nei fogli vi è sì la cessazione degli effetti civili avvenuta nell’ormai lontano 2017, mediante un accordo consensuale non appellato da nessuna delle parti e, sulla scorta del quale Maria Rosaria Boccia non percepisce un solo centesimo dall’ex marito. Peccato però che gli stessi documenti diffusi spontaneamente dalla diretta interessata rivelano un dettaglio non da poco. Ossia che nel 2011 e nel 2012, stando alle date riportate sulle carte di cui sopra, il suo titolo di studio era il diploma.

La foto del taglio sulla testa: l'assurdo accanimento contro Gennaro Sangiuliano

Niente laurea in economia aziendale che su Linkedin, prima di cancellare l’account, lei scriveva di aver conseguito nel 2005 all’università di Napoli Parthenope. Insomma, una gaffe che Formigli, intervistandola a La7, sicuramente non mancherà di ricordare. Intanto la Boccia deve fare i conti anche con la giustizia. Qualche giorno fa la 41enne è stata indagata per truffa dalla procura di Pisa. La conferma, dopo anticipazioni giornalistiche di giorni fa, era arrivata dalla procuratrice Teresa Angela Camelio con una nota.