Michele Serra a Piazzapulita, "alla Frassinetti piace la Marcia su Roma? Qual è la notizia"

"Un personaggio che noi inseguiamo dall'inizio di questo governo. Una sottosegretaria un po' oscura, ma che in realtà sta alla Istruzione: si chiama Paola Frassinetti".

Corrado Formigli, a Piazzapulita su La7, si tuffa sull'ultima succosa polemica sul fascismo e dintorni, chiedendone conto a Michele Serra. L'occasione è un post della stessa Frassinetti, che su Facebook condivide un ricordo sportivo (il mitico gol di Mark Hateley di testa, con stacco titanico sul povero ex Collovati, nel derby del 28 ottobre 1984 vinto dal Milan sull'Inter). "Il 28 ottobre è un'altra roba!", commenta un follower riprendendo i due cuoricini rossoneri postati dalla sottosegretaria, sottolineando come la ricorrenza sia "il cuore nero" senza quello rosso. Il riferimento è alla Marcia su Roma del 1922, e la Frassinetti replica: "Fascismo immenso e rosso diceva Brasilach".

Formigli ne traccia una sommaria biografia e poi domanda a Serra: "Ma è possibile che avvenga tutto questo? In alcune occasioni a qualcuno gli parte proprio il braccio!". "Citazione del Dottor Stranamore - se la ride la firma di Repubblica -. Mettiamola così Corrado: che i fascisti siano al governo non è una notizia, lo è stata 2 anni fa ma ormai non lo è più".

