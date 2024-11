Maratona Mentana, Cazzullo terrorizzato: "Ci sono energumeni in bermuda con i pitbull". Occhio a Trump

06 novembre 2024 a

Nella lunga notte del voto Usa, nella notte che ha lanciato Donald Trump verso la Casa Bianca, alle nostre latitudini ovviamente è andata in onda la Maratona Mentana. Su La7, in collegamento da Palm Beach, ecco anche Aldo Cazzullo, firma del Corriere della Sera, inviato laddove si trova il quartier generale del tycoon.

E quando ancora il risultato non era del tutto delineato, ecco che Cazzullo ragionava: "Il vento che sta spazzando l'America, non mi riferisco all'uragano Rafael fuori stagione che si fa sentire qui in Florida, è lo stesso del 2016, quello della Brexit, quello di Marine Le Pen. È un vento anti-establishment, contro i politici di professione: Trump non è un politico di professione, mentre Kamala Harris lo è", ricorda il giornalista.

Quindi una testimonianza particolare, quasi... terrorizzata e terrorizzante. "Le scene che stiamo vedendo qui sono impressionanti. A casa di Trump c'è Elon Musk, l'uomo più ricco d'America, e ci sono energumeni in bermuda con i pitbull, ci sono persone enormemente ricche in ghingheri e in gessato, ci sono i bikers tatuatissimi con i giubbotti di pelle. C'è l'America di Trump, chi ha accesso al ricevimento e chi no. Ma lui è riuscito in questo miracolo: è riuscito a farsi votare dai ricchissimi e dai ceti popolari. Ma non so se Trump sia davvero il nuovo che avanza...", conclue Cazzullo elencando le ragioni per le quali diffida del tycoon.

