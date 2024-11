David Parenzo, "la foto dell'anno!": vede Elon Musk e... come rosica!

06 novembre 2024 a

"La foto dell'anno": così David Parenzo ha commentato su X il recente post di Elon Musk, l'imprenditore miliardario che ha sostenuto fortemente Donald Trump durante la campagna per le presidenziali negli Usa. La foto in questione, postata proprio dal numero uno di X e Tesla a spoglio ancora in corso con proiezioni sul voto comunque favorevoli a Trump, è in realtà un fotomontaggio in cui si vede la celebre immagine di lui che trasporta il lavandino - quello che si portò dietro nel suo primo giorno da capo dell'ex Twitter - sovrapposta a quella dello Studio Ovale.

A corredo Musk ha scritto: "Let that sink in", un gioco di parole non perfettamente traducibile in italiano. L'espressione significa "lasciate che questa cosa (la probabile vittoria di Trump, ndr) venga recepita appieno". "Sink", poi, in inglese vuol dire anche "lavandino".

Subito dopo la certezza della vittoria del tycoon, Musk su X ha scritto: "L'America è una nazione di costruttori. Presto sarete liberi di costruire. Sarei felice di aiutare il governo ad essere più efficiente". Intervenuto nel corso del programma online di Tucker Carlson, invece, ha sottolineato: "Penso che dobbiamo tagliare la burocrazia, ridurre la troppa regolamentazione e le agenzie federali. Creiamo nuove agenzie tutto il tempo e questo rappresenta un costo per le persone". Infine, ha sottolineato la necessità "di lasciare che i costruttori d'America costruiscano".