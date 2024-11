Rita Pavone ridicolizza la sinistra pro-Kamala: "Allora, state facendo le valigie?"

06 novembre 2024 a

a

a

"Tutti quegli ultra famosi personaggi che hanno detto che se vinceva Trump avrebbero lasciato gli Stati Uniti, stanno facendo le valigie? No, lo chiedo perché se uno è corretto, quando promette mantiene": Rita Pavone lo ha scritto in un post su X dopo la vittoria del candidato repubblicano alla presidenziali negli Usa contro la dem Kamala Harris.

La vicepresidente americana, in effetti, ha ricevuto l'appoggio di parecchi personaggi del mondo dello spettacolo durante la campagna elettorale. Tra questi ci sono stati, per esempio, Taylor Swift, Beyoncè, Jennifer Lopez. Neanche il loro sostegno, però, è riuscito a fermare l'onda trumpiana. "Penso che sia una leader ferma e dotata e credo che possiamo ottenere molto di più in questo Paese se siamo guidati dalla calma e non dal caos - aveva scritto la Swift in un post su Instagram, dove vanta oltre 280 milioni di seguaci -. Voterò per @kamalaharris perché si batte per i diritti e le cause che credo abbiano bisogno di un guerriero che li difenda".

Concita De Gregorio insulta Trump? La reazione di Mario Giordano: caos dalla Berlinguer | Video

"Per tutti gli uomini e le donne presenti in questa sala e che stanno guardando il Paese, abbiamo bisogno di voi - aveva detto invece Beyoncè durante un comizio della Harris a Houston -. Sono qui come madre, una madre che si preoccupa profondamente del mondo in cui vivono i miei figli e tutti i nostri figli. Un mondo in cui abbiamo la libertà di controllare i nostri corpi, un mondo in cui non siamo divisi".