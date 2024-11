Melania Trump, sotto la giacca... niente: da restarci secchi nella notte del trionfo

06 novembre 2024 a

Melania Trump non lascia nulla al caso e nella notte in cui il marito vince nuovamente le elezioni americane il suo look è significativo. Salita sul palco a urne ancora aperte, la first lady sfoggia un tailleur gonna. Lo stilista? Ovviamente Dior. La 54enne, ex modella di origini slovene, aveva già sfoggiato l'iconico abito, seppur in altri colori. D'altronde la maison del gruppo LVMH, fondata da Christian Dior e oggi condotta stilisticamente da Maria Grazia Chiuri, è una delle preferite di Melania.

Tornando all'outfit della notte elettorale, si capisce come sotto l'abito Melania non indossasse nulla. Solo, dunque, una giacca doppiopetto, abbottonata su un lato e abbinata ad una gonna longuette, sotto al ginocchio. Ma oltre alla bellezza e all'eleganza, dietro la scelta della moglie di Trump c'è tanto altro.

Melania ha optato per una scelta estetica sobria, austera. Che sia un chiaro messaggio di solidità e serietà, ma anche di autorevolezza lanciato ai più indecisi? Chissà. Certo è che quelli scelti da Melania sono abiti che affermano potere, grazie a un taglio elegante e istituzionale, e alla scelta di un colore tipico degli abiti da business woman e meno glamour: il grigio scuro.