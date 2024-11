Maurizio Gasparri contro Massimo Giannini: "Lo sai che sei un fallito? Vai al circo!"

06 novembre 2024 a

È un Maurizio Gasparri senza freni quello su Massimo Giannini. Nella notte elettorale, una notte lunga e dolorosa per i sostenitori di Kamala Harris, ecco che il senatore di Forza Italia risponde all'editorialista di Repubblica. A lui è infatti indirizzato un cinguettio al vetriolo: "Ma lo sai Massimo Giannini che sei un fallito? - tuona senza lesinare su nomi e cognomi -. Ti hanno cacciato da Rai 3 causa flop, ti hanno cacciato da La Stampa per altro flop. E ancora pontifichi? Vai al circo!". Con ogni probabilità Gasparri stava guardando DiMartedì con ospite proprio Giannini. Niente di nuovo, se non fosse che il giornalista è riuscito a tirare in ballo addirittura Silvio Berlusconi.

A servire il paragone, il conduttore di La7. Giovanni Floris ha infatti chiesto: "Trump è contro i giudici, contro la stampa, contro gli immigrati, contro i comunisti che si occupano di ambiente, per la famiglia tradizionale anche se la sua non è tradizionale. Chi ti ricorda?". E Giannini non ha atteso prima di replicare: "Hai detto Trump... Trump o Meloni? Attenzione. Il gioco sarebbe facile rapportarlo alla destra che comanda oggi, ma attenzione. Il vero padre di Trump è Silvio Berlusconi: è lui che ha re-importato in Italia il populismo ed è stato un modello su scala internazionale".

Insomma, Giannini vede il "berlusconismo" anche nel tycoon: "Attraverso il suo carisma stabilisce un contatto diretto con il suo popolo, facendogli credere di governare per suo conto: questo è il berlusconismo in purezza da cui hanno appunti in tanti. Da Orban a Trump, da Milei a Bolsonaro". Quanto basta a scatenare Gasparri.