Milena Gabanelli come Piero Pelù: addio X, la crociata contro Elon Musk

13 novembre 2024 a

a

a

L'ultima "moda" dell'universo progressista? Abbandonare X, l'ex Twitter, la piattaforma acquistata e rilanciata da Elon Musk. Una fuga di massa a sinistra. Le ragioni? Presto dette: il tycoon sostiene Donald Trump e con tutta probabilità avrà un ruolo nella sua prossima amministrazione. Ma non solo: mister Tesla negli ultimi due giorni, su X, ha attaccato la magistratura italiana e Sea Watch, innescando anche un piccolo caso diplomatico con la replica di Sergio Mattarella, il capo dello Stato.

Insomma, tanta carne al fuoco per chi sta a sinistra, tanti buoni motivi per abbandonare X e schierarsi, indiscutibilmente, dalla parte del "bene". E così ecco che in Italia per primo Piero Pelù si è cancellato dalla piattaforma, parlando di "pericolosissime dichiarazioni neo totalitarie e neo imperialiste" di Elon Musk. "Chiudo la mia pagina per un aperto dissenso verso chi la gestisce", ha aggiunto l'ex frontman dei Litfiba, rinnovando ai suoi "450mila amici" l'appuntamento sul ben più potabile, secondo lui, "Instagram e ai miei concerti, nei bar, nelle strade, nelle librerie dove la vita vera e tangibile ancora esiste".

Video su questo argomento Mario Sechi: l'ultimo sport nazionale è uscire da X. Ma nessuno si indignava per Khamenei su Twitter...

Dunque il passo indietro anche di Elio e le storie tese, che fanno sapere di aver deciso di chiudere il profilo su X poiché il social sarebbe "ormai sempre più simile a una cloaca". E ancora, ci fanno sapere di ritenere "Elon Musk un pericolo per la democrazia e la libertà e non abbiamo intenzione ddi continuare a far parte di una piattaforma di cui è proprietario". Quindi si registra anche l'addio del The Guardian, quotidiano che è il faro del progressismo britannico: "Riteniamo che i benefici di stare su X siano adesso superati dagli aspetti negativi e che le risorse per promuovere il nostro giornalismo possano essere usate altrove", sentenziano. E ancora Jamie Lee Curtis – attrice premio Oscar nel 2023 per Everything Everywhere All At Once – che ha cancellato il suo account X con una didascalia che recitava: "Dio, dammi la serenità di accettare le cose che non posso cambiare, il coraggio di cambiare ciò che posso e la saggezza per capire la differenza". Addirittura...

"Caro Elon, ti sfugge un particolare...": Bersani fuori controllo, si rivolge direttamente a Musk | Video

Infine, in serata - per la precisione alle 7.24 di oggi, mercoledì 13 novembre - ecco anche il passo indietro di Milena Gabanelli, la giornalista ed ex conduttrice di Report. "Da oggi su questa piattaforma non pubblico più. Bye bye X", ha conlcuso comunicando urbi et orbi il suo addio. Annuncio che, basta dare una scorsa alle risposte in calce al tweet, ha suscitato più di una ironia...