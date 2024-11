Luca Ricolfi smaschera Elly Schlein: "Problema di maturità"

14 novembre 2024 a

Luca Ricolfi non le manda a dire alla sinistra. Ospite di 4 di Sera su Rete 4, il sociologo torna sugli scontri a Bologna e, in particolare, sulle parole di Matteo Lepore. Il sindaco del capoluogo emiliano ha attaccato il governo perché a suo dire avrebbe inviato le "camicie nere". Il motivo? Durante gli scontri di sabato anarchici e antagonisti hanno preso d'assalto le forze dell'ordine che gli impedivano di raggiungere il corteo di CasaPound.

Ma Ricolfi non ci sta: "Quando si impedisce agli altri di manifestare e quando non si condannano le violenze, e ci sono stati moltissimi episodi di violenza o di antisemitismo negli ultimi tempi, e la maggiore leader della sinistra non li condanna tempestivamente con chiarezza, allora abbiamo un problema di maturità". Il messaggio è chiaro, così come il suo destinatario: la leader dem Elly Schlein.

Quest'ultima infatti ha prontamente difeso Lepore, ma si è ben vista dal redarguire gli anarchici di sinistra: "Ancora minacce, ancora intimidazioni, ancora gesti vandalici contro il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, e contro il circolo del Pd '2 agosto 1980' - sono state le sue parole -. Esprimo solidarietà a Lepore e a tutta la comunità dem di Bologna e mi auguro che i responsabili di questi gesti vengano individuati al più presto. Una cosa è certa: tutte e tutti noi sosteniamo l’impegno del sindaco di fronte a chi, invece di difenderle, vuole mettere in difficoltà e ferire una città e una comunità".