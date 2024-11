Christian Raimo, FdI all'attacco: violenze a Torino? "Quando si hanno dei cattivi maestri il risultato è questo"

15 novembre 2024 a

Torino a ferro e fuoco. Sale infatti il bilancio dei poliziotti finiti in ospedale a causa delle violenze dei manifestanti nella protesta dal titolo "No Meloni Day". Gli agenti feriti sono al momento venti. La maggior parte sono rimasti coinvolti nell'esplosione di un ordigno rudimentale, contenente, a quanto si apprende, un gas urticante. Già il nome della manifestazione spiega tutto: centinaia di studenti hanno bruciato il manichino raffigurante il ministro Valditara, altri hanno imbrattato la Mole Antonelliana e strappato la bandiera italiana. E se la sinistra a riguardo tace, Fratelli d'Italia punta il dito contro "i cattivi maestri". "Quando si hanno dei cattivi maestri il risultato è questo. Andremo avanti, la violenza della sinistra e il suo tentativo di prevaricazione non vinceranno", si legge.

Nel filmato pubblicato sulla pagina X, si vede Christian Raimo. L'insegnante e scrittore è stato sospeso per tre mesi dall’insegnamento, con una decurtazione del 50 per cento dello stipendio, dopo aver offeso il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara. Il provvedimento disciplinare dell’Ufficio Scolastico Regionale è stato preso per le critiche di Raimo fatte al ministro del governo Meloni, in un dibattito pubblico sulla scuola, alla festa nazionale di Avs. Qui aveva definito il titolare dell'Istruzione un "bersaglio debole da colpire", paragonandolo alla "Morte Nera di Star Wars". Non è il primo episodio di questo tipo per il professore: in precedenza era stato oggetto di un altro provvedimento disciplinare per aver dichiarato, durante un dibattito televisivo sul caso di Ilaria Salis, che i neonazisti "vanno picchiati".

Di fronte a tutto questo cosa avrà mai fatto la sinistra? Semplice: insultato il governo. "Riteniamo una decisione molto grave la sospensione di tre mesi con stipendio decurtato del 50 per cento di Christian Raimo reo di aver criticato il Ministro Valditara. Il governo nella sua ansia di creare nuovi reati vuole introdurre quello di lesa maestà? Il dissenso è il cuore della democrazia e la sospensione rischia di ledere pesantemente la libertà di opinione e costituisce un precedente inquietante. Raimo ha espresso un parere legittimo peraltro a una festa di partito e non nello svolgimento della sua funzione".