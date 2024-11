Carlo Rossella deraglia: "Giorgia Meloni è la nostra Francisca Franco"

20 novembre 2024 a

Ci risiamo: nuovi insulti di Carlo Rossella. Il destinatario? Giorgia Meloni. Ospite a DiMartedì nella puntata del 19 novembre, il giornalista attacca la destra. Il motivo? "Dice sempre 'dalla mia parte ho il popolo'". A suo dire "ho sentito molti, da tutto il mondo, dire che avevano il popolo dalla loro parte". Ecco che Rossella arriva al punto: "Mussolini diceva così e sappiamo che fine ha fatto". Poi, aizzato dal conduttore Giovanni Floris, l'ex direttore del Tg1 torna sull'accordo con l'Albania.

Quello con cui il governo ha preso in gestione due centri per la gestione dei migranti. "La destra vuole tutto il potere. Il potere a una sola donna - rincara su La7 -. Meloni è la nostra Francisca Franco. Tutti quelli che attaccano i giudici mi fanno paura". Rossella prosegue arrivando a dire che "tutti quelli che attaccano i giudici, hanno qualcosa da nascondere".

Ma Rossella non è nuovo a uscite del genere. Basti ricordare l'ultimo intervento, sempre a DiMartedì, in cui tornava a parlare di fascismo. E, ovviamente, in riferimento all'esecutivo: "È gente che è stata fascista, che ha simpatie fasciste, che non ha mai rinnegato il fascismo; gente che si rifiuta di dire sono antifascista". E ancora: "Questa è una repubblica basata sulla costituzione repubblicana che è una costituzione antifascista nata dalla rivolta antifascista del popolo italiano e non vedo perché non dichiararsi antifascisti".