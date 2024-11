Pietro Senaldi, botta e risposta con Simona Malpezzi: "La sinistra non sconfessa i violenti", "Ma chi?"

21 novembre 2024 a





Pietro Senaldi smachera Pd e compagni. Accade a 4 di Sera nella puntata in onda giovedì 21 novembre. Qui, su Rete 4, il condirettore di Libero afferma che "questo governo ha la benzina per andare avanti. Cosa può fermarlo? I disservizi, le rivolte di piazza... L'opposizione non riesce a sfidare il governo politicamente, dunque permette gli scontri che stiamo vedendo. A quel punto va bene Landini che invoca la rivolta, i centri sociali che picchiano i poliziotti, quelli della Sapienza... Insomma, va bene tutto".

"Ma va bene a chi?", interviene nello studio di Paolo Del Debbio Simona Malpezzi. E Senaldi non attende a replicare all'esponente del Pd: "Ma vanno bene alla sinistra che non li sconfessa mai". Basti pensare a quanto accaduto oggi a La Sapienza di Roma in occasione delle elezioni studentesche in corso questa settimana. Qui, oltre a lanci di pietre e bottiglie da parte degli studenti di sinistra, un vigilante è stato colpito al volto da una pietra, partita dal blocco dei ragazzi dei collettivi rossi. L'uomo, vistosamente sanguinante, è stato portato in ospedale.

"Anche oggi, secondo giorno di votazioni, i nostri studenti di Azione Universitaria non hanno avuto garantita l’agibilità fisica e politica alla Sapienza di Roma - ha denunciato Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia -. È tornato in cattedra il nazismo rosso, sono riemersi i morti viventi, i ‘katanga dei noantri’. Invece di distribuire volantini elettorali sono stati costretti a trascorrere l’intero pomeriggio nella facoltà di Farmacologia scortati dalla Polizia, che ringrazio per il suo lavoro e a cui consegno la solidarietà mia personale e di tutta FdI per le continue aggressioni verbali e fisiche che hanno dovuto subire. Erano decenni che non si assisteva a questa vergognosa violazione dei basilari principi democratici, già anticipata giorni fa nell’ateneo di Trento".