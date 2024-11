Mario Giordano irride Alessandro Gassman: "Gli intelligentoni, si fa per dire..."

Claudio Brigliadori 22 novembre 2024 a

Non poteva saperlo, Mario Giordano. Poche ore dopo il suo divertito e appuntito sfogo in apertura di Fuori dal coro, mercoledì in prime time su Rete 4, proprio Sandro Ruotolo avrebbe toccato nuovi inarrivabili (ma il punto interrogativo a questo punto è d'obbligo) vette di delirio politico.

Secondo l'europarlamentare del Pd, che pochi giorni fa aveva annunciato in pompa magna l'addio a X in segno di protesta contro il trumpiano Elon Musk, c'è "il fondato sospetto" che lo stesso Musk "possa utilizzare i media di sua proprietà per influenzare la politica europea per scopi politici ed economici". Per questo ha presente una interrogazione alla Commissione europea per capire se si possa bandire X dai dispositivi istituzionali dell’Ue come fatto per il cinese TikTok.

"Tutti a fuggire da X, tutti via dall’ex Twitter, gli intelligentoni, insomma si fa per dire... - ironizzava Giordano la sera prima -. Sandro Ruotolo, l’ex giornalista, il cantante Piero Pelù, l'attore Alessandro Gassman, il cantautore Francesco Guccini. Via dal social del mostro Elon Musk, come se a Elon Musk fregasse qualcosa se c’è dentro Sandro Ruotolo, ma cosa gliene frega? Cosa gliene frega?".

Giordano è scatenato, urla, saltella, piroetta su se stesso. Poi si placa e con il fiatone si avvicina alla telecamera per sussurrare virtualmente all'orecchio dei suoi telespettatori. "Vi faccio una confidenza: io ero fuori da questo social da più di un anno ma ora ho scelto di rientrare". Il motivo è presto detto: "Primo perché se non ci sono Gassman e Pelù si sta molto meglio... Secondo perché voglio ridere! Ridere, ridere e ridere di questi intelligentoni, che scappano, che si spaventano, che vanno in paranoia davanti a Trump. Perché davanti a Trump sono tutti impazziti!".