4 di Sera, Vespa smaschera Landini: "Non è più un leader sindacale"

"Landini non è più un leader sindacale ma è da tempo un leader politico, uno dei capi dell'opposizione": Bruno Vespa lo ha detto in collegamento col talk di Rete 4, 4 di Sera Weekend, parlando del segretario della Cgil. Quest'ultimo negli ultimi giorni ha fatto parlare parecchio per la scelta di utilizzare l'espressione "rivolta sociale" per parlare del dissenso contro la manovra, da lui guidicata "ingiusta e pericolosa", e le politiche portate avanti dal governo. "Sono proprio convinto - ha detto a Tagadà su La7 - è una necessità della singola persona di non voltarsi da un’altra parte di fronte alle disuguaglianze, vuole dire mettersi insieme agli altri. È un modo per esistere".

Il conduttore di Porta a Porta, poi, ha parlato anche della guerra tra Russia e Ucraina: "Non possiamo dare per scontato che si possa invadere un Paese sovrano in Europa nel 21esimo secolo e quindi ha fatto benissimo Biden a dare il permesso a Kiev di colpire il territorio russo, in particolare il Kursk, con i missili, visto che abbiamo i nordcoreani in Europa. A me fa molta impressione, truppe nordcoreane in Europa, in combattimento, se a voi sembra normale tutto questo...".

