Delmastro, Gratteri smonta la sinistra: "Cosa si trova nella cella dell'auto. Si è fatto prendere dall'eccitazione"

"Si è fatto prendere dall'eccitazione". Nicola Gratteri liquida così la polemica che ha visto Andrea Delmastro protagonista. Come mostrato a PiazzaPulita su La7, il sottosegretario alla Giustizia ha detto: "È per il sottoscritto un'intima gioia l'idea di veder sfilare questo potente mezzo che dà prestigio, con sopra il Gruppo operativo mobile della polizia penitenziaria e far sapere ai cittadini come noi sappiamo trattare e incalziamo chi sta dietro quel vetro e non lo lasciamo respirare". Il riferimento era al nuovo mezzo blindato in dotazione dello Stato e che ha al suo interno anche una "cellula detentiva".

Parole sicuramente "forti", le definisce il magistrato che però tiene a precisare: "Anche stando alla lettera, è impossibile quello che dice. Nella cella dell'auto c'è la stessa aria condizionata che c'è davanti. Si è solo fatto prendere dall'eccitazione". Insomma, per il procuratore del Tribunale di Napoli non c'è nulla da condannare nelle parole dell'esponente di Fratelli d'Italia.

Anzi, a lui vanno anche alcuni riconoscimenti. "Se il 41 bis esiste così com'è, lo si deve ad Andrea Delmastro", ha detto in precedenza smontando le accuse arrivate da sinistra. "Al ministero della Giustizia - ha aggiunto il Procuratore - è quello che più di tutti sta insistendo sulla gestione del 41 bis". E ancora, sulla gestione delle carceri: "Non vi piacerà, ma è così. Sapete che se non posso dire la verità, non parlo. Lo sapete che non dico bugie. Il problema dei detenuti è la non gestione delle carceri. Sono abbandonate, questo è il vero problema".

