Vittorio Feltri contro Maria Rosaria Boccia: "Se le ho dato della tr***? Il filmato parla chiaro"

Querelato da Maria Rosaria Boccia, la donna che è costata il posto di ministro della Cultura a Gennaro Sangiuliano. Ad essere stato querelato è Vittorio Feltri, direttore editoriale del Giornale e fondatore di Libero.

E sulla querela, il direttore torna in un'intervista al Corriere della Sera. Quando gli chiedono cosa sia successo, Feltri risponde: "Mi ha querelato perché le avrei dato della tr*** Il filmato parla chiaro. A chi mi chiedeva come l’ho conosciuta, ho risposto: “Ad un pranzo, come amica di Sangiuliano, non come la sua tr...”. Ma poi...". Poi cosa? "Il pranzo l'ho pagato io", puntualizza il direttore.

Quando gli chiedono che impressione avesse avuto di Boccia e Sangiuliano, con schiettezza, spiega: "Avevo capito che era una sua amica. Un po’ rustica, diciamo. Comunque, una coppia male assortita". Teme la querela? "Figuriamoci...", taglia cortissimo Vittorio Feltri. L'appuntamento con l'infulencer di Pompei, dunque, potrebbe essere in tribunale.