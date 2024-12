Federico Rampini le suona ai sindacati: "Risultati pessimi, su cosa dovrebbero riflettere"

01 dicembre 2024 a

a

a

"L'Italia è uno dei paesi europei in cui si sciopera di più". A dirlo è Federico Rampini, ospite di 4 di sera nella puntata di domenica 1 dicembre. Qui, su Rete 4, il giornalista mostra i numeri, ossia 518 scioperi in 24 mesi. Tutto vero: "Nella maggior parte dei servizi pubblici negli Stati Uniti lo sciopero è vietato e in quello privato le adesioni sono bassissime. Questo - tiene a precisare - nonostante negli Usa gli stipendi sono più alti del mondo".

Per Rampini, dunque, "questo è un tema cruciale su cui il sindacato dovrebbe riflettere e da quando ero un ragazzino, l'Italia contende alla Francia il record europeo degli scioperi". E ancora: "Ma i risultati di questa conflittualità perenne sono pessimi. I lavoratori italiani rimangono i meno pagati d'Europa".

Nel frattempo Cgil e Uil alzano il tiro. Maurizio Landini e PierPaolo Bombardieri si rivolgono direttamente alla premier Giorgia Meloni, chiedendo di raccogliere i bisogni espressi da chi ha manifestato: "Non si può rimuovere quello che è avvenuto venerdì e che 500.000 persone hanno chiesto di essere ascoltati. Ci deve essere una risposta", scandisce Landini a cui fa eco immediatamente Bombardieri: "la Uil chiede alla presidente del Consiglio di aprire un confronto sulle richieste avanzate da quelle persone che erano in piazza, incontrando i sindacati per dialogare e capire se ci sono le condizioni per dare risposte a quelle lavoratrici e a quei lavoratori".