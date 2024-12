Stellantis, Giulio Tremonti: "Perché a rischio c'è il futuro dell'Europa"

03 dicembre 2024 a

Stellantis cola a picco. Non è certo una novità, il trend ormai è drammaticamente consolidato. E come primo sbocco, ecco le dimissioni dell'ormai ex ad, Carlos Tavares, ufficialmente allontanato dal gruppo domenica sera, con un anno di anticipo rispetto al termine del profumatissimo contratto. Già, ogni indicatore lo condannava: per Tavares non c'era più spazio, né futuro.

Ma come Stellantis, in Europa sostanzialmente tutti i principali player automobilistici vivono un periodo drammatico, gravati dalle politiche comunitaria, dall'ideologia green e dalla scommessa sull'elettrico che sta letteralmente distruggendo il settore.

Di questi temi se ne parla a Omnibus, il programma di La7, dove ospite in collegamento c'era Giulio Tremonti, ex ministro dell'Economia nel governi Berlusconi. Chiamato a commentare quanto sta accadendo, Tremonti mostra di avere le idee chiarissime e usa toni decisi. "Io penso che sia una partita, una questione più generale. Riguarda l'auto, in Germania e non solo in Italia, riguarda l'Europa e il futuro dell'Europa", premette spiegando che in ballo, sostanzialmente, c'è tutto.

"Quella sull'auto è una gravissima crisi che viene da lontano e che non sarà gestita ci porterà male - riprende -. Io credo realmente che in questi giorni si veda quanto l'Europa così regolata negli ultimi anni, così arrogante nel pensare di cambiare il mondo mentre era il mondo, la Cina e l'America, a cambiarla... ecco, si pone una grande questione che va oltre l'auto. Che ruolo deve avere lo Stato? E il pubblico? E non solo il mercato come per tanti anni i fanatici hanno pensato".

E ancora: "Quanta gente ha sbagliato in tutti questi anni? Come diceva Einstein, non bisogna affidare le soluzioni ai problemi alle teste che li hanno provocati. In Italia c'è Stellantis, ma c'è l'auto in generale. Quindi l'Europa", conclude Tremonti, il quale mostra di avere grossi dubbi sulla tenuta dell'Unione.

Giulio Tremonti, qui l'intervento a La7: il video