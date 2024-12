Andrea Stroppa fa rosicare la sinistra: "Perché ad Elon Musk piace Giorgia Meloni"

Roberto Tortora 10 dicembre 2024 a

Elon Musk, CEO di Tesla e di Space X, gran finanziatore della campagna elettorale appena vinta da Donald Trump per la Casa Bianca, tra i collaboratori stretti ha… un italiano! Ebbene sì, parliamo del giovane Advisor di Space X Andrea Stroppa, informatico classe ’94, intervistato dal Tempo e a cui subito è stato chiesto delle polemiche scatenate dalla visita di Trump e Musk a Parigi per la riapertura della cattedrale di Notre Dame: “Li ha invitati il presidente francese. Trump è andato come presidente eletto e Musk come imprenditore e futuro membro del governo. Chi fa polemica teme che l'Italia dopo tanti anni possa diventare protagonista delle relazioni atlantiche a livello europeo. Questo mette paura, perché potrebbero esserci grandi successi. Non sia mai che l'Italia vada bene per certe persone”.



Stroppa, inoltre, è anche conoscente del nostro premier, Giorgia Meloni, che con Musk ha un ottimo rapporto, nonostante l’incontro di lei con Biden: “I rapporti sono ottimi. Le persone dell'amministrazione americana erano entusiaste dell'incontro. Ho sentito diversi advisor del Presidente, erano molto soddisfatti. Se la Meloni manterrà la linea più volte espressa, e che piace agli Stati Uniti, i rapporti non possono che migliorare. Parlo di immigrazione, sicurezza, politica estera e rapporti commerciali”. Di luce riflessa, quindi, vive anche Matteo Salvini e Stroppa conferma: “Assolutamente. C’è molta stima e seguono con attenzione il suo processo. Da quello che immagino il sostegno in caso di condanna sarà ancora maggiore.

Su questo Musk è perplesso, ma rispetta le nostre leggi e dinamiche. Da imprenditore quale è già in passato aveva espresso dubbi in merito, ma, proprio per non cadere in ulteriori polemiche sterili, se prima dedicava qualche secondo per ragionare su questi fatti, ora evita. Ma è brutto che non ci possa essere dialogo su questioni così rilevanti, anche alla luce di un potenziale rapporto che potrebbe essere proficuo”. Insomma, oggi grazie a Giorgia Meloni, l’Italia sta più simpatica agli Usa, Stroppa conferma: “Tantissimo. C'è grande rispetto per il nostro Paese. Verso il Governo c'è forte simpatia nei confronti della Meloni e di Salvini. Hanno molta fiducia in quello che potrebbe essere l'Italia come leader europeo con due politici come loro. Da più parti mi sono giunti apprezzamenti per l'incontro che c'è stato tra Trump e la Meloni. Di lei ha colpito il pragmatismo e l'energia. Sperano che l'Italia possa diventare un interlocutore privilegiato”. Artefice del successo c’è un giornalista, Nicola Porro, come ammette lo stesso advisor di SpaceX: “Sì. Nicola ha avuto un grande merito, è stato lungimirante. Il partito della Meloni gli deve molto”.

C’è da chiedersi, però, se l’Italia verrà penalizzata sui dazi, ora che Trump è stato eletto. Stroppa, però, crede che la collaborazione sarà proficua: “Bisogna prepararsi per far sì che ci siano accordi bilaterali per evitare i dazi. C'è margine per poterne discutere, ma servono dossier costruiti in modo molto serio. Gli Stati Uniti potrebbero essere per l'Italia il primo partner commerciale. I margini sono enormi. Già oggi esportiamo tantissimo, ma potenzialmente potremmo esportare ancora di più”.