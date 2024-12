Landini vuole più immigrati: "Le imprese necessitano di 120 mila nuovi ingressi"

23 dicembre 2024 a

A In Onda, nella puntata di lunedì 23 dicembre su La7, c'è anche Maurizio Landini. È lui a essere chiamato dai conduttori a commentare quanto sta facendo il governo su migranti e pensioni. "La loro è una campagna elettorale e propaganda politica - esordisce il segretario della Cgil -. Sono di più i giovani che se ne vanno via dei migranti che arrivano nel nostro Paese". Ma non è finita qui perché per il sindacalista sul tema migranti le imprese dicono che "ci sarebbe bisogno di 120 mila nuovi ingressi". E, dopo la sentenza della Cassazione "mica è scritto che i giudici devono smettere di fare il loro mestiere valutando caso per caso".

Anche sulle pensioni Landini ha da dire la sua. Per il sindacalista "questi - in riferimento al governo - non solo non han cambiato la Fornero, ma la stanno peggiorando". Il motivo? "A 64 anni con 20 anni di contributi ci si poteva andare anche adesso, questa cosa l'hanno peggiorata" insomma, "senza dirlo, stanno allungando l'età pensionabile nel nostro Paese".

Infine, su Giorgia Meloni, Landini afferma che l'attacco della premier "a me fa sorridere perché è un modo per non affrontare i problemi. Chi fa politica é lei, io faccio il sindacato". La premier - prosegue - "vuol far capire alle persone che il sindacato non sta facendo il sindacato, ma sta facendo politica nel modo peggiore" mentre "io cerco di risolvere i problemi delle persone che rappresento" cosa che "loro non lo stanno facendo. I soldi - conclude - vanno presi dove sono, non facendo continuare a pagare i lavoratori dipendenti e i pensionati come sta accadendo".