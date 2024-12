Bernardini de Pace, "sapete cosa manca?": reddito di cittadinanza, spiana Conte e grillini

30 dicembre 2024 a

"C'è questo buonismo anche nel fare le cose politiche che è imbarazzante": a dirlo è stata Annamaria Bernardini de Pace in collegamento con il talk 4 di Sera Weekend, in onda su Rete 4 nella fascia preserale, parlando della ricomparsa in alcune regioni del reddito di cittadinanza, misura cara al Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. "Cosa vogliono dire questi soldi dati così in Sicilia?", ha detto poi riferendosi al cosiddetto reddito regionale di cittadinanza, che prevede che la Regione eroghi un beneficio economico tra 200 e 400 euro ai soggetti tra i 18 e i 59 anni più bisognosi in possesso di determinati requisiti.

Secondo l'avvocato, il "problema vero" al momento "è quello del lavoro. Io oggi sento i ragazzi, prima di tutto quelli che vengono da me a cercare lavoro, che dicono: 'sì sono disponibile, però non il sabato e la domenica', oppure 'quando sono le ferie?'. Questo è brutto, manca l'amore per il lavoro, quello che ci hanno insegnato i nostri genitori", ha chiosato con sconforto la Bernardini de Pace.

