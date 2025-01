Alessandro Orsini, solidarizza con l'Iran? David Parenzo non si contiene: "Paranoico"

02 gennaio 2025 a

Ennesimo capitolo della querelle tra Alessandro Orsini e David Parenzo. Il professore ha infatti pubblicato un messaggio su Instagram nel quale contestava la detenzione del cittadino iraniano nelle carceri italiane. Ma non finisce qui. Il docente è arrivato addirittura a chiedersi se il nostro esecutivo sia uno "stato terrorista". "Il governo Meloni è un governo terrorista? Siccome l’Italia si sta comportando come uno Stato terrorista verso un musulmano iraniano ingiustamente incarcerato secondo le procedure tipiche delle dittature, la grande stampa italiana ci ammorba con la storia che l’Iran è l’incarnazione del Male universale mentre le democrazie occidentali conducono il loro genocidio a Gaza - ha commentato Orsini -. Il meccanismo è semplice: siccome il governo Meloni si sta comportando come un governo di criminali verso un musulmano allora ci viene detto che il governo dell’Iran è un governo di criminali mentre Giorgia Meloni dà a Netanyahu le armi per sterminare i bambini palestinesi".

E ancora: "La verità è questa: l’Iran sta facendo a un’italiana innocente ciò che l’Italia sta facendo a un iraniano innocente. Con la differenza che l'Iran compie questo crimine per difendere i propri interessi nazionali mentre il governo Meloni sta compiendo questo crimine per eseguire gli ordini di un governo straniero, la Casa Bianca. In sintesi, siccome il governo Meloni, con riferimento a questa circostanza, fa completamente schifo allora la grande stampa ci dice che gli schifosi sono gli altri. Il mio consiglio? Usate la conoscenza come forma di liberazione da ogni forma di oppressione. Pensate criticamente, pensate con la vostra testa. Siate fedeli al progetto illuministico a fondamento della società libera. Ispirato da Netanyahu, il governo Meloni agisce come un governo terrorista contro un musulmano innocente. Solidarietà - ha concluso - con Abedini".

Ma la risposta di Parenzo non si è fatta attendere: "Mentre un Professore 'paranoico' (nel senso della Treccani, ovvero chi tende a interpretare gli eventi in modo malevolo e ostile, come se l'altro con cui interagisce avesse intenzioni cattive e umilianti; è convinto che gli altri vogliano danneggiarlo, sfruttarlo o ingannarlo senza che vi sia un'evidenza oggettiva ndr) si occupa del terrorista iraniano in carcere in Italia, Cecilia Sala e’ rinchiusa nel terribile carcere di Evin, dove il 41 bis è applicato con la tipica durezza dei regimi totalitari. Dorme per terra con luce accesa h24, No libri, no occhiali, pochissimo cibo e le guardie le passano datteri dalla fessura. Giudicate voi".