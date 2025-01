4 di Sera, Pasquino: "Non so quanto Trump si curi di quello che dice Giorgia Meloni"

05 gennaio 2025 a

"Se questo serve a riuscire a liberare Cecilia Sala va benissimo. Non so quanto Trump si curi di quello che dice Giorgia Meloni però non sta a me decidere questo": Gianfranco Pasquino lo ha detto in collegamento con 4 di Sera su Rete 4, commentando la visita della premier italiana nella residenza del neopresidente americano a Mar-a-Lago. Mettendo in dubbio l'influenza della presidente del Consiglio sul tycoon, però, il politologo dimentica che per la Meloni negli Usa ci sono stati solo elogi. "Sono qui con una donna fantastica, il primo ministro italiano - ha detto Trump dopo aver ricevuto la Meloni - una leader che ha davvero preso d’assalto l’Europa“. Gli apprezzamenti, poi, sono arrivati anche dal prossimo segretario di Stato Marco Rubio, che dal palco di Mar-a-Lago ha definito la presidente del Consiglio “grande alleata, leader forte”.

Detto questo, Pasquino ha poi aggiunto: "Ha fatto bene ad andare, mi auguro che abbia detto con grande chiarezza che questa è una vera priorità italiana, quindi se si vuole nazionale. Mi auguro che lo abbia detto con chiarezza. E anche che abbia detto che non intenda cedere altrimenti, cioè che non si può prostrare davanti a una teocrazia di uomini oppressivi e repressivi sanguinari che per di più si fanno strame di qualsiasi principio giuridico. Tutto questo deve essere bandito dalle relazioni internazionali. Mi è venuta bene la parola bandito perché quelli sono banditi e quindi quello che si può fare va benissimo".

