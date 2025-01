Cecilia Sala, Mario Calabresi: "Perché a Roma ha passato la notte sul balcone"

10 gennaio 2025 a

"Cecilia Sala ha un grande senso di gratitudine". Mario Calabresi racconta così il ritorno a casa della giornalista rinchiusa per giorni in un carcere in Iran. Direttore di Chora Media, la podcast company per cui la 29enne lavora, Calabresi è stato il primo a intervistarla. "Dall'altra parte però ha dentro questa angoscia della solitudine - spiega il giornalista a PiazzaPulita -. Una cosa che mi ha colpito è che lei ha passato la notte sul balcone o seduta di fronte alla finestra, aveva bisogno di aria". E ancora, di fronte a un Corrado Formigli provato: "Lei ha immaginato che ci sarebbe stato un tempo infinito per liberarla. Lei sapeva di avere la coscienza a posto, di non aver fatto nulla. Nei tanti interrogatori, cercava di capire, ma era certa di non aver fatto nulla. Era andata con un visto in un momento in cui il presidente voleva dare un segnale e invece l'hanno presa i pasdaran...".

La stessa Sala, nel suo primo podcast, aveva raccontato alcuni artifici per non perdere la testa: "Per non impazzire mi sono ritrovata a passare il tempo a contare le ore, a contarmi le dita, a leggere gli ingredienti del pane che erano l’unica cosa scritta in inglese. Ho fatto ipotesi sul mio destino, ma non avrei mai pensato di venire liberata in 21 giorni".

La cosa che più voleva in cella? "Un libro, la storia di qualcun altro, una che non fosse la mia in cui immergermi. Ho chiesto il Corano in inglese perché pensavo potessero averlo, ma non mi è stato dato per molti giorni. Come non mi sono stati dati degli occhiali da vista o una penna per scrivere, tutti oggetti che per le guardie potevano essere armi. Dormivo a terra, senza cuscini né materassi. Mangiavo tanto riso con lenticchie e carne. Il problema non è stato mangiare, ma dormire".