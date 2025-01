Mario Calabresi elogia Meloni: "Le ha giocate bene, entrata in due vuoti". Che sofferenza per Formigli

10 gennaio 2025 a

Prima puntata di questo 2025 per PiazzaPulita, il programma condotto da Corrado Formigli in onda su La7. La puntata è quella di giovedì 9 dicembre. Si tratta di uno degli studi più ostili, probabilmente il più ostile, al governo in generale e a Giorgia Meloni in particolare. Peccato che soltanto due giorni prima, al premier sia riuscito il capolavoro della liberazione di Cecilia Sala dopo oltre 20 giorni di detenzione in Iran, nel famigerato carcere di Evin.

Insomma, il risultato ottenuto da Meloni non si può ignorare. E a commentare tale risultato, ospite in studio a PiazzaPulita, ecco anche Mario Calabresi, direttore di Chora Media per la quale Cecilia Sala lavora e dal quale è stata intervistata subito dopo il rilascio. Nel dettaglio, si discute del peso del viaggio-lampo di Meloni da Donald Trump del 4 gennaio, quel viaggio che, prima della liberazione, in molti da sinistra avevano criticato con argomentazioni assai ballerine (si pensi a Corrado Augias, al suo dileggiare il premier per il viaggio giusto poche ore prima che la Sala venisse liberata...).

Chiamato in causa da Formigli, Calabresi ragiona: "Giorgia Meloni, lo hai detto tu all'inizio, non è un'amica di questa trasmissione", premette. "Però in questo caso Giorgia Meloni è stata in grado di entrare in due vuoti - sottolinea Calabresi -. Il primo è quello tra le due presidenze, le due amministrazioni", il riferimento è Joe Biden e Donald Trump, rispettivamente presidente degli Stati Uniti uscente e presidente eletto.

"Il secondo - riprende - è un vuoto perché, come si è rotto il vecchio Medio Oriente, si è rotta anche l'Europa. Pensiamo alla situazione della Germania, della Francia, la debolezza dell'Inghilterra, la Gran Bretagna... c'è un vuoto in questo momento. E quindi Meloni ha fatto l'incontro con Trump e in un certo senso ha preso le sue carte per potersi giocare le sue carte. E le ha giocate bene", conclude Calabresi. Insomma, un sentito e onesto plauso a Giorgia Meloni a "casa" di Formigli. Gustoso.