DiMartedì, Maurizio Landini: "Pagare le tasse è da cog***", insulti e menzogne contro il governo

Giacca, camicia e canotta bianca d'ordinanza, a DiMartedì come spesso accade sale in cattedra Maurizio Landini. Il segretario della Cgil è ospite di Giovanni Floris nella puntata del programma in onda su La7 martedì 14 gennaio e, come sempre, spara ad alzo zero contro il governo. In questo caso, nel mirino del sindacalista c'è il tema dell'evasione fiscale.

"Questi fanno i condoni. Ma scusi, questi qui invece che andare a colpire l'invasione fiscale continuano a fare condoni su condoni. Addirittura fanno la flat tax", parte in quarta con un discreto filotto di menzogne e di imprecisioni. "Se il presidente del Consiglio in campagna elettorale dice che pagare le tasse è un pizzino - riprende -, uno sa che basta che aspetti un po' e non paga le tasse e gli fanno i condoni, quindi può evadere tranquillamente". Insomma, il solito ritornello, la solita fake-news, ossia quella di un governo che si schiera al fianco di chi non paga le tasse.

Secondo mister Cgil, "il messaggio che arriva non è il messaggio della responsabilità ai cittadini, in cui si dice la verità, ossia che ognuno in base a quello che ha e a quello che prende, deve contribuire per far crescere questo Paese, perché li si devono andare a prendere i soldi per far funzionare la sanità, i trasporti, per fare le manutenzioni. Alla gente bisogna dire la verità: se vuoi far crescere questo paese c'è bisogno che ognuno faccia la sua parte. E a pagare le tasse non è il cog***, ma è un diritto, un dovere che ler persone debbono avere. Questo è il messaggio che non arriva, capisce?", conclude Landini in un crescendo a tratti grottesco. La sostanza, è che secondo il sindacalista il governo fa passare il messaggio che pagare le tasse sia "da cog***".

Non solo volgare, ma anche surreale. Per zittire Landini bastano i dati del 2023, quando il recupero dell'evasione fiscale è aumentato di 4,5 miliardi rispetto all'anno precedente, in termini percentuali è cresciuto del 22 per cento. Cifre record che hanno portato nelle casse dello Stato in totale 24,7 miliardi di euro. Ma non solo: i dati relativi al 2024 ancora non sono disponibili, ma lo scorso 31 dicembre fonti di governo assicuravano che il recupero del nero sarà ancor maggiore, insomma il record verrà ritoccato al rialzo. Dunque, di cosa parla Maurizio Landini?

