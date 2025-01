Sangiuliano spiazza Formigli: "Mi ha mandato un bellissimo messaggio nel giorno delle dimissioni"

17 gennaio 2025 a

"Nel giorno delle mie dimissioni, la senatrice Liliana Segre - persona che Io stimo tantissimo e che ritengo essere un valore per l'Italia - mi ha scritto una bellissima mail": l'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano lo ha detto nello studio di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7. In particolare, ha rivelato che la Segre lo ha ringraziato "per aver fatto una cosa piccolissima ma che nessun altro aveva fatto, cioè aver messo una segnaletica alla stazione di Milano per far capire alle persone dov'era il binario da dove partivano i treni".

"Lei vuole dirci, quindi, che era apprezzato anche da chi non la pensava con lei come idee politiche", ha sottolineato il conduttore. E Sangiuliano, che si è dimesso a seguito del caso Boccia, ha risposto: "Io ho provato, con spirito di servizio, a fare alcune cose sapendo che questa era una parentesi della mia vita, perché a me il giornalismo piace". L'ex ministro, infatti, è tornato alla sua professione originaria, come ha spiegato lui stesso qualche giorno fa. "Ho ripreso a fare il giornalista e lo faccio con grande entusiasmo. A settembre ho chiamato Mondadori e ho detto: guardate che Trump vincerà", ha detto alla presentazione del suo libro, "Trump, la rivincita", al teatro Sannazaro in via Chiaia a Napoli.

