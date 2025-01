PiazzaPulita, Floris contro Meloni: "Record di occupati? Certo, se non paghi nessuno..."

18 gennaio 2025 a

a

a

"Record dell'occupazione? È un'unità di misura vecchia": Giovanni Floris, ospite di Corrado Formigli a PiazzaPulita su La7, lo ha detto a proposito degli ultimi dati Ocse, che hanno incoronato Giorgia Meloni e tutto il governo. I dati, infatti, mostrano che nel secondo trimestre dell’anno, il tasso di occupazione è salito dal 62% al 62,5%. Un incremento dello 0,5% rispetto al trimestre precedente. Nello stesso trimestre dell'anno scorso invece era al 61,4%. Nell’area dell’Ocse, il tasso è rimasto sostanzialmente stabile al 70,3%, che è comunque quello più alto registrato dal 2005. Insomma, una crescita sostanziale nonostante l’Italia sia ancora al di sotto della media dell’area.

Questo, però, non conta secondo Floris. Che quindi ha voluto fare un esempio per spiegarsi meglio: "Mettiamo che tu hai bisogno di una badante per una persona anziana in famiglia e la paghi 10 euro. Ma se potessi pagarla 5, avresti due badanti. Quindi cos'è, abbiamo creato il doppio di lavoro? In quest'ottica, se non paghi nessuno puoi avere la piena occupazione. Il lavoro è sicuramente una cosa da misurare, ma si deve misurare in rapporto alla qualità della vita".

"Se non paghi nessuno puoi avere la piena occupazione": l'intervento di Floris a PiazzaPulita, guarda qui il video