Maria Elena Boschi, "un posto all'inferno per voi". La insultano e lei attacca FdI

«Questo governo non ha intenzione di garantire la parità di genere». Così la deputata di Italia viva Maria Elena Boschi ha attaccato l’esecutivo in Aula e in particolare la presidente del Consiglio, colpevole, a suo dire, di non garantire la parità di genere nella designazione dei componenti del Csm: una richiesta «fatta senza entrare nel merito del sorteggio, che non condividiamo, e senza toccare l’impianto della riforma. È inaccettabile che si voglia sopprimere la premessa che chiede di garantire le pari opportunità di accesso e addirittura si modifichi l’impegno con un ‘valutare l’opportunità’. È molto triste che tutto questo avvenga con un governo a guida di una donna».

Boschi ha citato l’ex segretario di Stato Usa, Madeleine Albright, che diceva «che c’è un posto speciale all’inferno per le donne che non aiutano le altre donne». E ha aggiunto: «Non so se sarà l’inferno ma spiace anche che le colleghe di maggioranza abbiano rinunciato a questa battaglia sulla parità, abbassando la testa e chiudendo la bocca. Stanno perdendo l’occasione di fare la cosa giusta».

Un j’accuse che sui social ha scatenato una ridda di polemiche perché, sotto al video accorato della renziana, ci sono stati moltissimi commenti, alcuni dei quali non certo eleganti, ma anzi offensivi. Iv ha chiesto una parola di condanna da parte della Meloni, che però non è arrivata. «Ecco il metodo dei Fratelli d’Italia», ha denunciato l’ex ministra delle Riforme, «odio, gogna, sessismo. Ma se pensate di fermarcivi sbagliate: non ci fate paura». Con lei anche Renzi e tutta Iv, mentre dal centrodestra nessuna replica.

