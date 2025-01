Palestina, Israele, Sigonella: l'altro Craxi, oltre i luoghi comuni

19 gennaio 2025 a

Che la vera storia di Bettino Craxi fosse agli antipodi della vulgata comune, chi ha occhi per vedere e cervello per capire lo sa da qualche decennio. Il “tesoro” accumulato dal leader socialista, la fontana di piazza Castello fatta smontare e ricostruita chissà dove, i lussi hollywoodiani della villa di Hammamet erano leggende metropolitane, noccioline buone per ingozzare le scimmiette dell’antipolitica che poi ci avrebbero regalato i Bonafede e i Toninelli.

Adesso si sa che anche il Craxi tanto filo-palestinese da finire nella lista nera dei presidenti statunitensi era un’invenzione, la deformazione di un personaggio molto più difficile da dipingere. Merito di questa e altre correzioni, a 25 anni dalla morte del primo presidente del consiglio non democristiano, è del giornalista Fabio Martini, che ha appena dato alle stampe un’edizione aggiornata del suo libro uscito nel 2020, Controvento. La vera storia di Bettino Craxi (Rubbettino Editore).