Giuseppe Cruciani picchia duro contro Roberto Saviano: "Il primo dei fascisti!"

Compagni su Marte, li abbiamo ribattezzati noi di Libero. Si parla di chi, sul fronte progressista, ha perso la testa per l'avvento di Donald Trump in generale e di Elon Musk in particolare. Compagni su Marte che vedono braccia tese e saluti romani. Poi è stato un florilegio di sparate, da Elly Schlein fino a Corrado Augias, passando per le Chiara Valerio e i Massimo Gramellini e chi più ne ha più ne metta.

Ma come spessa accade in queste circostanze, c'è chi mette la freccia e supera tutti quanti: Roberto Saviano. Già, rivolgendosi a Musk ha scandito: "Che tu sia maledetto". Dunque ha preconizzato che "tutto ciò si concluderà in maniera violenta", il riferimento è sempre all'epopea Musk-Trump.

Ecco, tra chi ha risposto a Saviano, fa capolino Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara, il programma di Radio 24 in cui fa coppia con David Parenzo. In diretta radiofonica ci è andato giù pesantissimo. "Saviano ha scritto su Elon Musk queste parole: che tu sia maledetto... fine violenta". E ancora: "Se lo avesse scritto un Cruciani, un Porro, un Del Debbio o un Giordano? Avrebbero chiamato i caschi blu!". Ne segue una sorta di sentenza: "I cosiddetti anti-fa sono i primi fascisti della lista!", spara ad alzo zero Cruciani. Già, Roberto Saviano "il primo dei fascisti". Un Cruciani, al solito, pungente e incontenibile.