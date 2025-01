Daniele Capezzone fa impazzire Parenzo: "Il Viagra? No, gli avvisi di garanzia. E se gli sussurri atto dovuto..."

30 gennaio 2025 a

Riavvolgere il nastro fino alla serata di ieri, mercoledì 29 gennaio. Siamo a La Zanzara, il programma di Radio 24 condotto da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, ospite in studio il nostro Daniele Capezzone. Si parla, va da sé, del caso Almasri, di Giorgia Meloni e mezzo governo nel mirino delle toghe.

E Cruciani rivolgendosi al direttore editoriale di Libero ricorda: "Ieri sera appena è arrivata la notizia dell'avviso di garanzia alla Meloni è andato in bagno. Come mai?". Non si tratta di una boutade, ma di quanto effettivamente era accaduto nella puntata precedente.

Capezzone risponde alla domanda di Cruciani: "Devi sapere che le persone dall'età di Parenzo in su, alcuni hanno un problema diciamo di elevazione, che risolvono con il Cialis, altri con il Viagra, altri - ed è il caso di Parenzo - con gli avvisi di garanzia! Zac! E infatti come si chiama la trasmissione? L'aria che tira: con l'avviso di garanzia... zac!".

Ma non è finita: "E il compagno o la compagna, quello che è, qui siamo aperti, deve sussurrare nell'orecchio non una cosa porca, ma atto dovuto! Aaaaahhhh atto dovuto!", rilancia Capezzone. A quel punto si inserisce Parenzo, che urla: "Lo Voi o non Lo Voi?", il riferimento è ovviamente a Francesco Lo Voi, il pm dietro all'indagine. "Niente, non ce la fa, è un caso di priapismo. Da ieri sera sta con sto c*** duro", chiude Capezzone il siparietto.