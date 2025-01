Paolo Del Debbio, urla e caos a Dritto e Rovescio: volano stracci con il grillino Gubitosa

01 febbraio 2025 a

Il caso Almasri infiamma lo studio di Dritto e Rovescio. Il dibattito, a dir poco infuocato, tra Paolo Del Debbio e Michele Gubitosa si accende quando si parla di responsabilità. Il deputato del Movimento 5 Stelle punta il dito contro il governo (Meloni, Nordio, Piantedosi e Mantovano sono indagati ndr), mentre il conduttore di Rete 4 ricorda che la scarcerazione del generale libico accusato di crimini di guerra è stata decisa dai giudici. "Sa chi ha ordinato di scarcerarlo? - domanda Del Debbio all'ospite -. La Corte d'Appello di Roma".

Ma Gubitosa non ci sta e tira dritto: "No, no, la possiamo affrontare questa cosa senza buttarla in caciara? È stato scarcerato perché il ministro non ha risposto". "No giovanotto - rincara la dose il giornalista -, perché la Corte d'Appello è delegata ai rapporti tra lo Stato italiano e la Corte penale internazionale. Lezioncina di diritto, d'accordo?".

"No, perché il ministro non ha risposto", prosegue il grillino scatenando l'ira di Del Debbio: "Fatemi finire - urla a più non posso -, ne ho le palle piene". E di fronte a questo duro sfogo, Gubitosa non può che lasciar parlare il conduttore.