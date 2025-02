Roccaraso, Parenzo contro Antony Sansone: "I caz***i suoi", finisce a vaffa

03 febbraio 2025 a

a

a

Da Roccaraso ai social fino agli studi di L'aria che tira, quando si parla di influencer Tik Tok e "invasione di napoletani" è sempre altissima tensione. Ne sa qualcosa anche David Parenzo che in collegamento ospita il pittoresco content creator Antony Sansone e il consigliere dei verdi Francesco Emilio Borrelli, noto per la sua attività di denuncia di qualsiasi fenomeno di degrado e illegalità a Napoli e dintorni e fatica a mantenere l'ordine... pubblico.

"Ciao buongiorno Francesco tutto bene?", esordisce polemicamente Sansone rivolgendosi a Borrelli, che tra i primi aveva stigmatizzato gli appelli dei tiktoker a "invadere" Roccaraso seminando il caos nella piccola località sciistica abruzzese. "Ma che è na roba tra amici?", sdrammatizza Parenzo mentre Borrelli è serissimo e impassibile.

"Le cose che fa il signor Borrelli, alcune sono esatte per la nostra popolazione napoletana. Ma vogliamo parlare un po' degli immigrati nella casa di sua mamma?", è allusiva domanda di Sansone. Borrelli reagisce subito: "Questa trasmissione diventa la possibilità di offendere la mia famiglia con cose false messe in giro dalla camorra. Ha anche diffamato mio padre che è morto da 10 anni".