Barbara Berlusconi, una poltronissima: "Scelta da Regione Lombardia"

Poltrona prestigiosa per Barbara Berlusconi: la terzogenita di Silvio Berlusconi è stata scelta dalla Regione Lombardia, con un decreto firmato oggi dal presidente Attilio Fontana, come componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala di Milano. "Alla dottoressa Berlusconi - commenta il governatore - i migliori auguri di buon lavoro".

Barbara Berlusconi, 40 anni, prende il posto di Nazzareno Carusi, nominato nel 2020 quando era responsabile Cultura di Forza Italia. Quanto agli altri Consiglieri, il rinnovo dovrebbe avvenire entro il 17 febbraio quando è fissata la riunione prevista per l'insediamento del nuovo Cda. Al momento di sicuro c'è il nome del presidente, ovvero il sindaco di Milano Giuseppe Sala. Ancora nulla è trapelato sui due membri che nominerà il ministro della Cultura Alessandro Giuli. L'ultima riunione del board scaligero, il 5 febbraio scorso ha sancito la fine della sovrintendenza di Dominique Meyer, a fine mese lascerà il Piermarini. A prendere le redini del tempio della lirica, come deciso a maggio scorso dal Cda, sarà Fortunato Ortombina, ex-guida della Fenice di Venezia.

Il governatore Fontana ha definito la Berlusconi "una persona di qualità, attenta e interessata ai problemi legati all'arte e in particolare alla musica. Oltre a essere un ottimo manager, all'interno della Scala ci vogliono anche capacità manageriali. Mi sembra che lei riesca ad avere contemporaneamente tutte queste esigenze".

Dal mondo della politica, e in particolare di Forza Italia, sono già arrivate le prime congratulazioni. "La decisione della Regione Lombardia di indicare Barbara Berlusconi come consigliere per il Cda della Scala è un omaggio alle sue capacità e competenze e rende onore a un cognome che ha fatto e sta facendo la storia imprenditoriale ed editoriale non solo della città di Milano, ma di tutta Italia", sottolinea la vicepresidente del Senato Licia Ronzulli.

Di "scelta saggia che rende onore, ancora una volta, alla famiglia Berlusconi e al suo impegno per il Paese" parla il suo collega azzurro a Palazzo Madama Maurizio Gasparri: "Grazie alla sua solida esperienza manageriale, sarà una risorsa fondamentale per una delle istituzioni artistiche più prestigiose al mondo. I migliori auguri di buon lavoro a Barbara Berlusconi".