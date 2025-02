4 di Sera, Cruciani travolge Pina Picierno: "Sa cosa interessa agli italiani?", imbarazzo Pd

08 febbraio 2025 a

"Agli italiani interessa il fatto che ci sia un governo, e saranno loro poi a giudicare nelle urne, che pensa alla sicurezza del Paese": Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico de La Zanzara su Radio24, lo ha detto nello studio di Paolo Del Debbio a 4 di Sera su Rete 4, riferendosi al caso del generale libico Almasri, arrestato in Italia e poi rimpatriato per ragioni di interesse e sicurezza nazionali.

"Riportare un signore in Libia, seppure accusato di gravi delitti, il governo lo ha considerato, al di là dei pasticci che sono stati fatti e delle dichiarazioni contraddittorie che hanno fatto vari ministri, una questione di interesse nazionale", ha sottolineato il giornalista. Che poi ha rivelato come tutta la vicenda non rappresenti affatto una novità: "Con gli zozzoni di tutto il mondo, con i criminali o presunti tali di tutto il mondo, capi di Stato e non capi di Stato, pezzi del governo libico e pezzi di altri governi, hanno trattato tutti. Hanno trattato i signori dei 5Stelle quando erano al governo, ha trattato il Pd quando era al governo".

Prendendo l'esempio del presidente russo, Cruciani ha ricordato: "Tutti hanno trattato con Putin che era considerato un grande zozzone anche prima di avere invaso l'Ucraina nel 2022, quindi stiamo parlando di cagnara - giustamente, perché l'opposizione fa il suo mestiere - su una cosa che hanno sempre fatto tutti".