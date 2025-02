Cartabellotta dopo il terremoto: "La natura si ribella al Ponte. #Salvini". Ondata di sdegno

08 febbraio 2025 a

"La natura si ribella al Ponte sullo Stretto": Nino Cartabellotta, presidente della fondazione Gimbe, lo ha scritto su X dopo la forte scossa di terremoto registrata ieri nella zona di Messina. Il sisma, con epicentro in mare al largo delle isole Eolie, ha creato un certo panico, portando gli abitanti di quella zona a riversarsi in strada per la paura. Cartabellotta, però, ha pensato bene di collegare questo evento al progetto del ponte sullo Stretto tanto caro al leader della Lega Matteo Salvini, senza pensare che magari l'accostamento potesse risultare di cattivo gusto. Il suo tweet, tra l'altro, è corredato pure di hashtag: uno col nome del vicepremier Salvini. Gli altri due invece #Terremoto e #Messina.

Non è tardata ad arrivare la risposta indignata del ministro dei Trasporti, che su X ha commentato: "Onnisciente questo 'scienziato', dal Covid ai terremoti in un attimo. Post disgustoso, lascio a voi ogni commento". Poi ha aggiunto: "Squallido". In generale, comunque, le parole di Cartabellotta hanno lasciato senza parole non solo Salvini, ma anche tanti altri utenti, che hanno scritto commenti piuttosto duri sotto al post.

"Vorrebbero sapere del tutto e sanno solo del nulla", ha commentato qualcuno. Qualcun altro invece: "La capacità con cui certi soggetti si improvvisano 'esperti' su ogni argomento è sconcertante". E ancora: "Contestata la fattibilità del Ponte sullo Stretto adducendo problemi di pericolosità di un territorio soggetto a terremoti e faglie. Seguendo questo ragionamento in Giappone per ragioni di sicurezza potrebbero costruire solo capanne con frasche", oppure: "Quindi ogni fenomeno naturale è una ribellione verso qualcuno? Ad esempio, lo tsunami è una non meglio precisata ribellione verso il turismo di massa? Il cambiamento climatico verso le Olimpiadi invernali? Se alla natura non va bene cosa facciamo e come lo facciamo scenda in politica e si candidi. C’è un limite anche alle opinioni personali…".