Sanremo 2025, Giuseppe Cruciani contro Elodie: "Ecco chi è per Meloni"

12 febbraio 2025 a

a

a

Giuseppe Cruciani risponde a Elodie. Accade subito dopo la conferenza stampa di Sanremo. Qui, nella sala stampa Lucio Dalla, l'inviato di Striscia La Notizia Enrico Lucci ha incalzato la cantante romana. L'artista, dichiaratamente di sinistra, ha però recentemente criticato la leader del Pd Elly Schlein. E alla domanda se voterebbe mai Giorgia Meloni, Elodie ha replicato: "Non la voterei neanche se mi tagliassero una mano". Da qui la controreplica di Cruciani.

"Ancora non è iniziato e già non ne posso più. Conti costretto a fare professione di antifascismo, Elodie si taglierebbe una mano pur di non votare la Meloni. A noi che ca**o ce ne frega!". tuona il conduttore de La Zanzara. E ancora: "Siete la polizza assicurativa della Meloni per i prossimi 50 anni!".

"Nemmeno se mi tagliassero la mano". Elodie sfregia Meloni e in sala stampa a Sanremo è il delirio | Video

Parole che arrivano durante la puntata della trasmissione radiofonica, in cui non manca di dire la sua neppure sulla cantante "Francamente". "Allora ragazzi – esordisce – voglio subito accontentare quegli amici, quei fratelli, quei grandi ascoltatori di questa disgraziata trasmissione che da ore mi mandano il video di una signora, di cui avevo sentito parlare, un’artista emergente che si chiama ‘Francamente’. Mi dicono abbia partecipato a X Factor, francamente non so che ca**o faccia nella vita, non lo so e fortunatamente non mi interessa. Costei sostiene che l’Inno d’Italia non sia inclusivo. Allora cara Francamente, se non vuoi cantare l’Inno d’Italia perché non è inclusivo, non ci rompere i cogli**, non ci andare, ma non ci scassare la mi***ia con l’inclusività dell’Inno d'Italia".