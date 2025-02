L'amore al tempo dell'alienazione tecnologica

12 febbraio 2025 a

a

a

Materia ostica è la letteratura, quando si palesa è incandescente ed ecco dunque Viola, scritture dal nulla di Vincenzo Profeta, un romanzo pubblicato da GOG Edizioni che è come dire edito direttamente dalla forgia di Efesto, nei visceri di un vulcano inesauribile di lava, lapilli e vampe.