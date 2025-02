La Fornero insulta Salvini: "La disperazione di un perdente", oltre ogni limite a DiMartedì

Roberto Tortora 12 febbraio 2025 a

Duro attacco di Elsa Fornero al ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, nello studio di DiMartedì, il talk di La7 che approfondisce i temi d’attualità politica ed è condotto ogni martedì sera in prima serata da Giovanni Floris.

Salvini ha convocato per oggi, infatti, un consiglio federale urgente della Lega e, al primo punto dell’ordine del giorno, c’è la rottamazione delle cartelle esattoriali e la pace fiscale, provvedimenti che il leader del partito ha definito “un’emergenza nazionale”: “Pace fiscale e rottamazione di tutte le cartelle esattoriali: 120 rate tutte uguali in dieci anni, senza sanzioni e interessi, per aiutare milioni di italiani onesti in difficoltà”. Salvini sarà a Roma, dopo il viaggio in Israele previsto oggi e domani. Parteciperà anche il ministro dell’Economia, ed esponente della Lega, Giancarlo Giorgetti. Fratelli d’Italia, intanto, apre alla proposta sì, ma a patto che vengano trovate le coperture necessarie.

Floris, allora, chiede invece all’ex-ministra del Welfare una valutazione sull’abbuono delle cartelle he Salvini vuole operare e lei è sprezzante fin da subito: “Francamente trovo molto sfacciato che un vice premier, ministro dei trasporti, un uomo delle istituzioni etc., a un mese e mezzo dall'approvazione della legge di bilancio, la quale stabilisce le entrate e le uscite del governo per il prossimo anno, venga fuori con un'ipotesi di rottamazione delle cartelle, che costerebbe secondo le stime circa 5 miliardi. Vi sembra serio? Vi sembra un atteggiamento che rispetta gli elettori, anche i suoi elettori?!".

"Questi si sentono presi in giro e questo non è tollerabile. Se voleva una misura di questo tipo, doveva presentarla nella legge di bilancio, trovare le coperture e dire ‘noi vogliamo soccorrere gli italiani in difficoltà e magari di mezzo premiare qualche evasore’, allora lo faccia a viso aperto. Questo atteggiamento è solo la disperazione di un perdente”.